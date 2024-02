Song Contest Deutscher Vorentscheid zum ESC live in der ARD

Das Duo Galant geht mit „Katze“ an den Start - ein eigenwilliger Song bestehend aus deutschem Sprechgesang und elektronischer Untermalung. Die Niederländerin Bodine Monet singt mit einer kehligen Stimme ihr poppiges Lied „Tears Like Rain“. Mit seiner Reibeisen-Stimme will sich Isaak mit „Always On The Run“ durchsetzen. Ninetynine - bürgerlich Daniel Leon Schmidt aus Hamburg - bringt sich mit dem Indie-Song „Love On A Budget“ ein. Die noch recht unbekannte Leona wird viele Herzen brechen mit ihrem süßlichen Song „Undream You“.