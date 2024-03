Musik DFB-Torhymne „Major Tom“ nach 40 Jahren zurück in den Charts

Zum fünften Mal in Folge ganz oben in den Single-Charts landet der Song „Beautiful Things“ des US-amerikanischen Sängers Benson Boone. Platz zwei belegt „Küssen“ von 01099, Gustav & Zachi vor „Liebe ist ein Dieb“ vom deutschen Rapper Kontra K. An der Spitze der Albumcharts steht Alligatoah mit dem Album „Off“. Es ist seine dritte Nummer-eins-Platte nach „Triebwerke“ und „Schlaftabletten, Rotwein Teil V“. Platz zwei geht an das Scooter-Album „Open Your Mind And Your Trousers“. Die Ärzte rangieren mit einem Wiedereinstieg von „Geräusch“ auf Platz drei.