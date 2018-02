Dick und Doof im Tunneltrauma

Tag 13 im Dschungel ist kein Glückstag für die noch verbliebenen Dschungelbewohner. Zwischen Matthias Mangiapane und Daniele Negroni ist die Luft nach misslungener Dschungelprüfung dick. Tina York darf abermals nicht das Camp verlassen. Laura Harlos

An Tag 13 bei "Ich bin ein Star. Holt mich hier raus!" könnte man meinen, das Team ist zusammengewachsen. Doch bei der Dschungelprüfung funktioniert zwischen Matthias Mangiapane und Daniele Negroni überhaupt nichts. In zwei baugleichen Tunneln machen sich beide auf die Suche nach Sternen. Der Vorteil für Matthias: Er kann sehen. Der Tunnel von Daniele ist dunkel, er muss sich auf die Anweisungen seines Partners verlassen.

Das Bauchfett von Matthias Mangiapane hängt über dem Hosenbund. In Andenken an Natascha Ochsenknecht hat sich der Reality-Star extra in ihre Hose gequetscht. Mit Mehlwürmern und Kakerlaken in den Haaren krabbelt er am Boden entlang.

Schon beim ersten Stern bricht Panik aus: Acht Verschlüsse müssen aufgeschraubt werden, um den Stern aus der Box zu lösen. Daniele verzweifelt ohne Tageslicht, Matthias ruft im Sekunden-Takt "Hast du den Stern, hast du ihn?". "Bitte Matthias, chill doch mal!", keift Daniele. Beide vergessen den vierten Stern. Und die Regeln sind hart: Alle Sterne oder es gibt keine. Matthias und Daniele kehren ohne gewonnene Mahlzeit ins Camp zurück.

Big Mac für Natascha Ochsenknecht

Während die einen hungern, lässt es sich die frisch ausgeschiedene Natascha Ochsenknecht schmecken. Im Gourmet-Restaurant mit dem goldenen M ergötzt sie sich an einem Burger. "Wow, eine Geschmacksexplosion", stöhnt die Blondine in die Kamera. Nach all den Strapazen hat sie sich das billige Rindfleisch verdient.

Gewinner und Verlierer des Tages

Kattia Vides muss, oder besser gesagt, darf das Dschungelcamp verlassen. Diese Staffel ist ohnehin so öde, berühmter wäre sie durch den Sieg auch nicht geworden.

Tina York beneidet Kattia dafür, dass sie gehen kann. Immer wieder betont die Schlagersängerin, dass sie das Camp verlassen möchte. "Ich weiß nicht, warum der Zuschauer mich drin lässt." Auch nach über zehn Staffeln scheint die Kandidatin das Prinzip noch nicht verstanden zu haben: Je mehr sie bettelt, desto länger will der Zuschauer sie quälen. Aber sie würde sich doch "so gerne mal wieder stylen". Der Zuschauer fragt sich wahrscheinlich: Was gibt es da noch zu stylen?

Song des Tages

"Mr. Los Zigarettos" alias Daniele Negroni singt am Lagerfeuer einsam den Michael Jackson Song "You are not alone". Dabei singt er so schief, dass die Insekten über seinem Kopf freiwillig in die Flammen flattern und sich in Glühwürmchen verwandeln.