Royals Die englischen Patienten: OPs bei Kate und König

Der Eingriff scheint erheblicher zu sein. Die künftige Königin werde bis zu zwei Wochen in der privaten London Clinic bleiben und monatelang ausfallen. Vor dem Krankenhaus, in dem in der Vergangenheit unter anderem Charles' Vater Prinz Philip und seine Tante Prinzessin Margaret behandelt worden waren, bezogen Polizisten Wache. Frühestens nach Ostern könne Kate wieder Termine wahrnehmen, hieß es. Britische Medien wiesen rasch darauf hin, die Prinzessin habe sich zuletzt an Weihnachten in der Öffentlichkeit gezeigt. Damals besuchte sie mit anderen Mitgliedern der Royal Family einen Gottesdienst auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland.