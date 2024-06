Streaming Die Kaulitz-Brüder ganz privat in Netflix-Serie

In Los Angeles fühlen sich die Magdeburger Brüder mittlerweile zu Hause. Wo sie aufgewachsen sind, sei für sie aber bis heute wichtig. „Wir sind nicht in Beverly Hills am Pool geboren. Wir sind nicht in irgendeiner fancy Familie aufgewachsen, wo es alles gab, sondern wir sind sehr ärmlich aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf“, sagt Bill. Es seien „einfache Dinge“, die sie mit sich trugen - die ihnen ermöglichten, Dinge wertzuschätzen und nicht „mit so einer Selbstverständlichkeit durchs Leben“ zu sehen.