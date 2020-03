Zum Schluss ein Cliffhanger : Die „Lindenstraße“ ist vorbei

Köln Ob jetzt wohl wirklich alle Bewohner ausziehen müssen? Die Fans der „Lindenstraße“ können darüber nur spekulieren. In der letzten Folge der Kultserie gab es noch einmal Spiegeleier von Mutter Beimer - und ein offenes Ende.

Eine TV-Ära endet: Die „Lindenstraße“ ist vorbei. Nach fast 35 Jahren lief am Sonntagabend die letzte Folge der ARD-Kultserie.

Die Schlussszene war tragisch, aber versöhnlich: Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) steht auf der Straße und lässt ihren Blick verklärt lächelnd über die Hausfassaden schweifen. Dann geht sie ins Restaurant „Akropolis“ zu ihrer Geburtstagsfeier, zu der alle „Lindenstraße“-Bewohner gekommen sind. So können die Zuschauer von ihnen Abschied nehmen.

Dass ausgerechnet Helga zuvor möglicherweise das Schicksal des Hauses Nummer 3 besiegelt hat, ahnt sie nicht. Denn sie hat einen verschwundenen Vorvertrag aus dem Altpapier gefischt, der Angelina Dressler (Daniela Bette) zur neuen Besitzerin eines nebenan geplanten Hotels macht. Und Angelina hat einen perfiden Plan: Bei den Bauarbeiten für eine Tiefgarage soll das Fundament des Nachbarhauses beschädigt werden, so dass alle Bewohner „leider, leider“ ausziehen müssen.

Doch ob es tatsächlich so gekommen wäre? Die Zuschauer werden es nie erfahren. Denn die 1758. Folge mit dem Titel „Auf Wiedersehen“ endete - wie alle Folgen zuvor - mit einem Cliffhanger.

Die in Köln produzierte „Lindenstraße“, deren erste Folge am 8. Dezember 1985 lief, zeigte von ihrer Grundidee den Alltag einer Nachbarschaft. Vor allem in ihren Anfangsjahren sorgte sie für manchen Skandal, etwa mit dem ersten Schwulen-Kuss im deutschen TV.