Streaming-Hit „Die Schneegesellschaft“ ist ein großer Erfolg für Netflix

Der spanische Überlebensthriller und Oscar-Kandidat „Die Schneegesellschaft“ schickt sich weiter an, der beliebteste nicht-englischsprachige Film des Streamingdienstes überhaupt zu werden. Innerhalb von sechseinhalb Wochen (seit seiner Veröffentlichung am 4. Januar bis zum vergangenen Sonntag, 18. Februar) wurde der zweieinhalbstündige Thriller von Regisseur Juan Antonio Bayona („Jurassic World: Das gefallene Königreich“) schon rund 89,2 Millionen Mal aufgerufen, wie Netflix am späten Dienstagabend (MEZ) mitteilte. Der internationale Titel des Films ist „Society of the Snow“.