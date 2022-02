Germany‘s Next Topmodel : Heute GNTM, morgen Dschungelcamp: Schreibt „Topmodel“ Sophie bald Fernsehgeschichte?

Germany‘s Next Topmodel

Es ist eine lieb gewonnene Tradition, die nervigsten GNTM-Kandidatinnen bei den berüchtigten Ekel-Prüfungen im Dschungelcamp zu beobachten. Eine aktuelle Teilnehmerin der Modelshow könnte damit sogar Fernsehgeschichte schreiben.

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“, heißt das TV-Format, das seit 15 Staffeln nicht müde wird, seine Teilnehmer durch die widerlichsten Situationen zu quälen, die man sich vorstellen kann: Känguru-Hoden mit einem Kotzfrucht-Smoothie runterspülen zum Beispiel. Oder durch einen See von Kakerlaken und Spinnen hindurchkriechen. Alles für einen Stern - oder eine Handvoll Essen für das Team.

Und wer bestimmt, wer die Dschungelprüfungen über sich ergehen lassen - und im besten Fall daran zerbrechen muss? Richtig! Das Publikum, das mit Vorliebe die meist gehassten Dschungel-Kandidaten per Telefon dazu bestimmt, zu leiden.

Lieb gewonnene Tradition: Germany‘s Next Topmodel-Zicke und Dschungelcamp

Und weil Ex-Kandidatinnen von Germany‘s Next Topmodel ideal dafür sind, ist es eine lieb gewonnene Tradition geworden, die „Mädchen“, wie sie nicht mehr genannt werden dürfen, für den früher australischen, heute südafrikanischen Dschungel zu casten. Wir erinnern uns an die österreichische Oberzicke Larissa Marolt, die schon Austria‘s Next Topmodel gewonnen hatte, bevor sie es bei Heidi versuchte und schließlich im Dschungel landete statt auf dem Laufsteg.