Castingshow : Dieter Bohlen nach „DSDS“-Aus: „Ich plane Großes“

Berlin Das Aus von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ kam plötzlich. In die Zukunft blickt der Musikproduzent dennoch optimistisch.

Dieter Bohlen (67) blickt nach seinem Ausscheiden bei „Deutschland sucht den Superstar“ optimistisch in die Zukunft: „Ich hab super viele Angebote natürlich bekommen, und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was man jetzt macht“, sagte Bohlen in einem Instagram-Video.