Dieter Thomas Heck ruft zu Spenden auf

Ex-Showmaster Dieter Thomas Heck wünscht sich zu seinem Geburtstag Spenden für die Deutsche Welthungerhilfe. „Es gibt so viel Armut in der Welt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Statt zu viel Geld für Geschenke sei eine Spende sinnvoll: „Damit kann man viel Gutes bewirken.“ Heck wird am 29. Dezember 80 Jahre alt. Er feiert den Geburtstag mit Freunden und Bekannten in seinem Haus im spanischen Küstenort Águilas. dpa