Schlagersänger : Dieter Thomas Kuhn plant mit Mittelmeer oder Kässpatzen

Tübingen Fernreisen sind in Zeiten der Corona-Krise nicht ganz so einfach. Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn stört das wenig. Er hatte schon als Kind sehr viel Heimweh.

Dass Urlaube in weit entfernten Ländern der Corona-Pandemie zum Opfer fallen, stört den Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn wenig. Der 55-jährige Tübinger hegt nach eigenen Angaben eine „Fernreisen-Aversion“.

„Ich habe schon als Kind sehr viel Heimweh gehabt, selbst wenn wir nur an den Bodensee gefahren sind“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Für diesen Spätsommer hatte Kuhn ursprünglich einen Aufenthalt im nicht ganz so weit entfernten Südfrankreich geplant - bei einem möglichen erneuten Anstieg der Corona-Infektionen will die „singende Föhnwelle“ aber darauf verzichten.