Zum Jahreswechsel wieder im Fernsehen : „Cheerio, Miss Sophie!“ – Silvestertradition Dinner for One feiert Geburtstag

Stets zu Diensten: Freddie Frinton als Diener James und May Warden als alleinspeisende alte Dame Miss Sophie in einer Szene von „Dinner for One“. Der Sketch ist auch zur Jahreswende wieder in rund ein Dutzend Ausstrahlungen zu sehen. Foto: dpa/Annemarie Aldag

Hamburg Was wäre ein Silvester ohne ein „Dinner for One“? Der Fernsehsketch mit dem beschwipsten Butler und Miss Sophie feiert in diesem Jahr ein Jubiläum – und bekommt bald sogar noch Gesellschaft.

Es ist auch am 31. Dezember 2022 wieder „the same procedure as every year“, der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr: Miss Sophie wird wieder allein ihren 90. Geburtstag feiern, bei dem Butler James den unsichtbaren, da bereits verblichenen, Festgästen kräftig nachschenkt und Miss Sophie pflichtbewusst mal als Mister Winterbottom, Mister Pommeroy, Admiral von Schneider oder Sir Toby zuprostet. Kein Wunder, dass sein Alkoholpegel schnell steigt und das Servieren beim Stolpern über Tigerfell und Tigerkopf zum Balanceakt wird – während es natürlich gilt, bei alldem auch noch die Contenance zu wahren...

Wie „blau“ wäre Butler James, wenn er wirklich alle Getränke bei Dinner for One intus hätte? Foto: dpa/dpa-infografik GmbH

Dinner for One: Feste Tradition in Schwarz-Weiß

Da bleibt kein Auge trocken – und das nun schon seit 50 Jahren – genauer gesagt sogar schon seit 59 Jahren. Entertainer Peter Frankenfeld holte das Stück nach Deutschland, wo es 1963 vom NDR mit May Warden und Freddie Frinton verfilmt wurde. Seitdem wurde es gelegentlich ausgestrahlt und ist seit 1972 traditionell an Silvester im Ersten und in den Dritten Programmen in Schwarz-Weiß zu sehen. Der Sketch schaffte es sogar als am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion ins Guinness-Buch der Rekorde. Fast unmöglich also, dass man dran vorbeikommt – auch in diesem Jahr.

An diesen Terminen ist Dinner for One im Fernsehen zu sehen

Rund ein Dutzend Ausstrahlungen gibt es diesmal wieder am 31. Dezember und 1. Januar. Das NDR Fernsehen zeigt gleich wieder vier Mal am 31. Dezember die traditionelle Fassung „Dinner for One oder Der 90. Geburtstag“ – und zwar um 15.30 Uhr, 17.35 Uhr, 19.40 Uhr und 23.35 Uhr. Das Erste sendet sie um 18.40 Uhr und nochmal nach Mitternacht (um 05.10 Uhr am Neujahrsmorgen).

Außerdem ist das Original in folgenden Dritten im Programm zu finden: im WDR Fernsehen (17.35 Uhr), RBB Fernsehen (19.00 Uhr sowie 5.30 Uhr am 1.1.), MDR Fernsehen (19.00 Uhr), HR Fernsehen (19.10 Uhr), SWR/SR (19.25 Uhr) und BR Fernsehen (19.40 Uhr).

Prequel für Dinner for One ist geplant

Doch damit nicht genug: Der Silvester-Fernsehklassiker soll demnächst sogar eine Vorgeschichte bekommen. Entsprechende Pläne einer Verfilmung „als High-End-Serie"“ teilte die Produktionsfirma Ufa Fiction mit. Man wolle ein Prequel drehen: „Höchste Zeit, sich zu fragen, wer die Herren von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom eigentlich sind, warum sie nicht mit am Tisch sitzen und was sie mit Miss Sophie zu tun haben. Diese und viele andere Fragen beantwortet die Ufa Fiction mit dem Prequel ,Dinner for Five’“. So lautet bisher der Arbeitstitel.