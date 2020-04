Corona-Zeiten : DJ Felix Jaehn weiß die Natur mehr zu schätzen

Wismar Er fühlt sich als Dorfkind und genießt die Natur. DJ Felix Jaehn fühlt die Stille und hält doch Kontakt zu seinen Fans.

DJ und Musikproduzent Felix Jaehn (25, „Ain't Nobody“) weiß die Schönheit des Ländlichen in Zeiten der Corona-Krise noch mehr zu schätzen.

„Die Natur und die Schönheit vom Land an sich sind etwas, was ich jetzt in dieser Zeit noch mehr zu schätzen weiß als sonst eh schon“, sagte Jaehn der Deutschen Presse-Agentur.