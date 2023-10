Am Mittwochabend auf Vox Neue Folge von Doc Caro: 13-Jährige bricht zusammen – hat sie diese gefährliche Krankheit?

„Im Rettungseinsatz kann ich ja erst mal nur Verdachtsdiagnosen stellen. Ich sammle mir alles zusammen, ich schaue mir Werte an, ich gucke mir den Patienten an, und dann versuche ich irgendwie, das alles wie so ein Puzzleteil zusammenzusetzen“, erklärt die Medizinerin im Trailer zur zweiten Folge des Fernsehformats „Doc Caro – jedes Leben zählt“, in der es unter anderem um den Fall des jungen Mädchens geht.