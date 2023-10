Mittwochabend um 20.15 Uhr Alleinerziehender Witwer in Lebensgefahr: Neues Fernsehformat mit Doc Caro startet emotional

Dieses schwere Schicksal ist laut Ankündigung von Vox nicht der einzige Fall, um den es in der Folge gehen soll. So ist die Medizinerin nicht nur in der Notaufnahme im Einsatz, sondern rückt unter anderem auch zu einem Rettungseinsatz in ihrer Heimatstadt Mülheim an der Ruhr aus. Und dann geht es für Carola Holzner doch auch wieder in die Luft, als es gilt, eine verletzte Wanderin mit schlimmen Schmerzen zu retten.