Lebensretterin im Fernsehen : Sat.1 bestätigt Ende von "Doc Caro - Einsatz mit Herz" – die Gründe sollen geheim bleiben

Nicht nur durch einen Rettungseinsatz an der Mosel bleibt die Sendung mit Doc Caro in Erinnerung. Doch nach nur einer Staffel ist Schluss, obwohl auch Sat.1 das Format als erfolgreich bewertet.

Mehr als 300.000 Follower hat Dr. Carola Holzner auf Instagram und Facebook. Unter dem Namen Doc Caro ist sie in ganz Deutschland bekannt. Durch ihre Internet-Videos und Auftritte im Fernsehen hat sie sich innerhalb weniger Jahre eine große Fangemeinde aufgebaut. Und ganz nebenbei, also eigentlich in ihrem Hauptjob, ist sie weiterhin als Notfallmedizinerin unterwegs.

Sat.1 zeigte Doc Caro im Einsatz an der Mosel

Leben gerettet hat sie auch schon in der Moselregion. So wie im Dezember 2021, als sie noch neu auf dem Wittlicher Rettungshubschrauber Christoph 10 ist. Nach Brauneberg geht der Einsatz damals, und nicht nur dort erinnern sich heute noch Menschen an das Ereignis, das später auch als „Wunder von Wittlich“ im Gedächtnis bleiben wird. Ein Mann bricht plötzlich zusammen. Herzstillstand, Reanimation, Kampf um Leben und Tod.

Auf dem Weg zum Patienten befindet sich auch Doc Caro. Es ist ihr erster Einsatz mit Christoph 10 und es ist eine dieser Situationen, in denen es um jede Sekunde gehen kann. Dieses Mal kommt die Rettung rechtzeitig, der Patient überlebt.

Dass sich bundesweit Menschen an genau diesen Einsatz der Notfallmedizinerin erinnern können, liegt vor allem daran, dass ein Kamerateam von Sat.1 dabei war. Zu dieser Zeit liefen Dreharbeiten für „Doc Caro – Einsatz mit Herz“. Ein Jahr lang war der Sender mit Doc Caro unterwegs und zeigte ab Herbst 2022, wie es im Alltag der Lebensretterin zugeht. Die Einschaltquoten ließen auf eine zweite Staffel hoffen. Doch diese Hoffnung unter den Fans von Doc Caro ist nun verpufft.

Doc Caro nicht mehr auf Sat.1 zu sehen

Sat.1 hat laut dem Medienmagazin DWDL bestätigt, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Sender und der Medizinerin beendet ist. Es wird keine Fortsetzung von „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ geben. Gegenüber DWDL erklärte Sat.1, dass die Sendung erfolgreich war. „Trotzdem sehen wir von einer zweiten Staffel ab. Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, äußerte sich der Sender. Das Ende der Zusammenarbeit soll sich nicht nur auf die zuletzt ausgestrahlte Sendung beziehen. Der Sender und die Ärztin gehen wohl komplett getrennte Wege.

Für ihre Fans bleibt zumindest die Gewissheit, dass man Doc Caro weiterhin live erleben kann. Am 14. Januar gibt es an der Mosel das nächste Wiedersehen bei „Keine halben Sachen - Ein Abend mit Doc Caro“. Karten gibt es leider nicht mehr für den Abend, an dem die Ärztin aus Leben und Arbeit erzählt. Denn auch dieser Zusatztermin ist ausverkauft. Mehr darüber erfahren Sie im Anschluss im Trierischen Volksfreund.