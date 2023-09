Ärztin im Einsatz Doc Caro zurück im Fernsehen – Das wird anders in der neuen Sendung

Erneut beginnt die Begegnung mit den Patienten dort, wo es um dringende Fälle geht. In der Notaufnahme, im Rettungswagen oder teils auch wieder im Hubschrauber. Doc Caro begleitet ihre Patienten über die Notaufnahme und den Schockraum hinaus, bis in die medizinischen Abteilungen und Operationssäle des Krankenhauses, verspricht Vox. Die Zuschauer sollen nicht nur die teils dramatischen Fälle sehen, sondern auch medizinisches Wissen mitnehmen. Die Frage lautet beispielsweise nicht nur, wie es dem Patienten mit Herzinfarkt am Ende der Folge geht. Die Zuschauer sollen auch wissen, was für ein Notfall das eigentlich ist.