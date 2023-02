Filmfestspiele : Dokumentarfilm „Sur l'Adamant“ gewinnt den Goldenen Bären

Berlin Der Dokumentarfilm „Sur l'Adamant“ erzählt von einer ungewöhnlichen Tagesklinik in Paris. Bei der Berlinale holt auch Petzolds „Roter Himmel“ eine Auszeichnung. Der Schauspielpreis geht an ein Kind.

Der Dokumentarfilm „Sur l'Adamant“ des französischen Regisseurs Nicolas Philibert hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Der Film erzählt von einem Zentrum für Menschen mit psychischen Problemen in Paris. Auch der neue Film des deutschen Regisseurs Christian Petzold wurde ausgezeichnet - „Roter Himmel“ erhielt den Großen Preis der Jury. Die Filmfestspiele gaben die Entscheidungen in Berlin bekannt.

Der Schauspielpreis ging in diesem Jahr an ein Kind: Sofía Otero wurde für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Im Coming-of-Age-Film „20.000 especies de abejas“ („20.000 Species of Bees“) spielt sie ein achtjähriges Kind, das auf der Suche nach seiner geschlechtlichen Identität ist.