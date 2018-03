später lesen Berlin Dokumentation über Suche nach einer Regierung Teilen

Eine dramatischere Regierungsbildung als die seit der Bundestagswahl am 24. September vorigen Jahres hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Nach quälenden Wochen der Unsicherheit hat die SPD der Neuauflage der großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel zugestimmt. Die Christdemokratin soll am 14. März vereidigt werden. Es wird ihre vierte Amtszeit als Kanzlerin.