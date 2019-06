Staatsbesuch in Großbritannien : Donald Trump: Herzogin Meghan ist nicht fies

Staatsbesuch in Großbritannien

London US-Präsident Donald Trump hat seine kritischen Äußerungen über Herzogin Meghan relativiert und sie über den grünen Klee gelobt.

„Sie macht einen tollen Job. Ich hoffe, sie genießt ihr Leben (...). Ich glaube, sie ist sehr nett“, sagte Trump über die 37 Jahre alte ehemalige US-Schauspielerin dem Sender ITV in London. Das am Mittwoch gesendete Interview führte der britische Journalist Piers Morgan, der zum Freundeskreis des US-Präsidenten zählt.

Als Meghan in den USA lebte, nannte sie Trump im Wahlkampf 2016 einen Frauenhasser und brandmarkte seine Politik als spalterisch. Sie kündigte ihre Auswanderung nach Kanada an, sollte er Präsident werden. Kurz vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien mit dieser Kritik konfrontiert, sagte Trump dem Blatt „Sun“, er habe nicht gewusst, dass Meghan „fies“ gewesen sei. Angesichts allgemeiner Irritationen über die Aussage behauptete Trump später, er habe das nie gesagt.