Donatella Versace: „Ich bin extrem unsicher“

Die italienische Modeschöpferin Donatella Versace (63) zeigt trotz ihres Erfolgs in der Branche Selbstzweifel. „Es mag nach außen hin nicht so erscheinen, wegen des Make-ups und der hohen Absätze, aber ich bin extrem unsicher“, sagte sie der Zeitung „Die Welt“ am Donnerstag. dpa