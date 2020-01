Mode : Dorothee Bär hält den Kleiderschrank überschaubar

Berlin Ein vollgestopfter Kleiderschrank ist für Dorothee Bär ein Graus. Von Wegwerfen hält die Digitalstaatsministerin allerdings nichts. Sie bevorzugt eine andere Detox-Methode.

Sie versuche, auch ihre Kinder so zu erziehen, dass man „nicht zu viel im Kleiderschrank“ habe, sagte Bär der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend in Berlin. Bei ihnen werde auch nichts weggeworfen, sondern in der Familie oder im Freundeskreis weitergegeben.