Corona-Zeiten : Drei Paare heiraten im Autokino

Düsseldorf „Sind superglücklich“: So der Kommentar eines Paares, das sich im Autokino das Ja-Wort gegeben hat.

Ja-Worte in Zeiten von Corona: In einem Düsseldorfer Autokino haben am Dienstag drei Paare geheiratet. Zuerst gaben sich Janine und Philip auf der mit weißen Blumen geschmückten Bühne das Ja-Wort, während die Familie des Brautpaares aus 30 Autos zuschaute.