So wird das neue Dschungelcamp aussehen

Im Januar geht die Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL in ihre 13. Staffel. Die Gerüchteküche brodelt - eine inoffizielle Kandidatenliste soll es auch schon geben. Wir haben alle Fakten und Gerüchte zusammengestellt.

Nur noch wenige Wochen bis zum Einzugstag. Am Freitag, 11. Januar, startet das RTL-Dschungelcamp in die neue Staffel. 12 Promis werden ihren alltäglichen Luxus hinter sich lassen und in den tropischen Wäldern Australiens um die Gunst der Zuschauer buhlen - indem sie beispielsweise schwierige Dschungelprüfungen bestreiten oder lebendiges Getier vor laufender Kamera verzehren.

Das Finale des Dschungelcamps wird am Freitag, 26. Januar, stattfinden. Dann wird sich zeigen, wer Jenny Frankhauser als noch amtierende Dschungelkönigin beerben wird. Die Kandidatenliste für den Dschungel ist laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung bereits komplett. Folgende Promis sollen sich im australischen Urwald mit Kakerlaken und Ekel-Schleim herumplagen:

Die deutsche Stimme des 80er-Jahre-Zottelviehs „Alf“, Tommi Piper (77)

Selfmade-Millionär Bastian Yotta (42)

„Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki (30)

„Eis am Stiel“-Star Sibylle Rauch (58)

„Bachelor in Paradise“-Kandidat Domenico De Cicco (35)

Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (43)

Schauspielerin Doreen Dietel (44)

Schlagersänger Peter Orloff („Ein Mädchen für immer“)

Sexexpertin Leila Lowfire (25)

„Germanys Next Topmodel“-Kandidatin Gisele Oppermann (30)

Vox-Auswanderer Chris Töpperwien (44)

Schauspieler Felix van Deventer (22/„Gute Zeiten, schlechte Zeiten)

(mro)