Der Aussichtspunkt Bourke's Luck Potholes zählt zu den Touristenattraktionen der Region. Hier beginnt der Blyde River Canyon. Zauber Afrikas statt Kakerlaken Australiens - so der Plan. Das RTL-Dschungelcamp (“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“) soll am 21. Januar in Südafrika starten.