Der Neue hat’s schwer : Dschungelcamp 2023: Darum beschweren sich Zuschauer jetzt schon über Moderator Jan Köppen

Jan Köppen ist 2023 zum ersten Mal im Dschungelcamp dabei. Foto: RTL/Ruprecht Stempell

Das Dschungelcamp 2023 beginnt erst am 13. Januar, doch seit Monaten deutet sich bereits an, dass der neue Moderator keinen leichten Stand haben wird. Wir haben uns angesehen, woher die Ablehnung kommt.

Es war ein holpriger Start, den Jan Köppen bei den Fans des Dschungelcamps hingelegt hat. Vom 9. Juli datiert sein Vorstellungsvideo auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung. „Ich bin der Neue“, verkündet er darin – und zwar der neue Moderator an der Seite von Sonja Zietlow.

Für diese große Neuigkeit hätte er sich bestimmt besseres Feedback gewünscht. Denn eine große Freude über den Neuling war in den Kommentaren nicht zu spüren. „Jeder … aber doch nicht der!“, „Definitiv nicht die beste Wahl!“ oder „Langweilig wird das Dschungelcamp ab jetzt“ lauten nur einige der negativen Reaktionen.

Für einen Teil der Fans war von Anfang an klar, dass ihnen der Nachfolger von Daniel Hartwich nicht gefällt. Warum das so ist, lässt sich anhand der Kommentare über längere Zeit hinweg verfolgen. Die Gründe für die Ablehnung sind recht eindeutig.

Jan Köppen tritt beim Dschungelcamp 2023 in große Fußstapfen

Zunächst einmal das Offensichtliche: Daniel Hartwich hinterlässt eine sehr große Lücke. Seit 2013 führte er zusammen mit Sonja Zietlow durch die Show. Über die Jahre hinweg wurde er zu einem Publikumsliebling, obwohl er eine ähnlich undankbare Herausforderung vor sich hatte wie heute Jan Köppen. Schließlich übernahm Hartwich beim Dschungelcamp für den legendären Dirk Bach, der am 1. Oktober 2012 verstorben war.

So verwundert es kaum, wenn eine Vielzahl an Kommentaren zum Ausdruck bringt, dass Köppen kein Ersatz für Hartwich sein könne. Dass ihn ein Teil der Zuschauerschaft völlig ablehnt, hat aber eindeutig andere Gründe.

Manche Zuschauer nehmen Jan Köppen eine ganz andere Sendung übel

Unter anderem fällt auf, dass immer wieder der Name eines anderen RTL-Formats fällt. Der Vorwurf lautet, Jan Köppen habe zuvor schon die Dating-Show „Take Me Out“ kaputt gemacht.

Bereits seit 2013 läuft „Take Me Out auf RTL, zunächst moderiert von Ralf Schmitz. Im Jahr 2021 übernahm dann Jan Köppen – offenbar keineswegs zur Freude des gesamten Publikums. Der Gegenvorschlag einiger Fans war denn auch sogleich bei der Enthüllung des neuen Dschungelcamp-Moderators, dass besser Ralf Schmitz den Job übernommen hätte. Die Befürchtung der Zuschauer ist offenbar, dass sie nun auch ein Stück weit den Spaß am Dschungelcamp verlieren, wenn der gleiche unbeliebte Moderator dabei ist.

RTL nimmt fürs Dschungelcamp den Mann, der schon alles andere moderiert

Doch nicht alles dreht sich um eine einzelne Sendung. Es steckt noch etwas mehr dahinter. Ein Kommentar, der die Sache zusammenfasst, lautet: “So langsam wird‘s auch mit ihm zu viel des Guten. Man muss ihn ja nun nicht sämtliche Shows moderieren lassen.“ Und genau dieses Gefühl, dass man an dem Mann im RTL-Programm nicht mehr vorbei kommt, wird immer wieder deutlich.

Womöglich war es auch keine gute Idee, genau das zu einem Witz im Vorstellungsvideo zu machen. „Vielleicht kennt ihr mich von Formaten wie Ninja Warrior Germany, Take Me Out, Top Dog Germany und vielen anderen Dingen bei RTL“, erzählt Jan Köppen im kurzen Clip aus dem Juli und muss dabei seltsam lachen. Als hätte man auch bei RTL geahnt, dass ein Teil des Publikums darauf nicht gut reagieren wird.

Info Sendetermine für das Dschungelcamp 2023 auf RTL Folge 1: Freitag, 13. Januar 2023, 21.30 Uhr Folge 2: Samstag, 14. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 3: Sonntag, 15. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 4: Montag, 16. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 5: Dienstag, 17. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 6: Mittwoch, 18. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 7: Donnerstag, 19. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 8: Freitag, 20. Januar 2023, 21.30 Uhr Folge 9: Samstag, 21. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 10: Sonntag, 22. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 11: Montag, 23. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 12: Dienstag, 24. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 13: Mittwoch, 25. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 14: Donnerstag, 26. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 15: Freitag, 27. Januar 2023, 21.30 Uhr Folge 16: Samstag, 28. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 17: Sonntag, 29. Januar 2023, 20.15 Uhr Das Wiedersehen: Montag, 30. Januar 2023, 22.15 Uhr

Fans haben auf Chris Tall als Dschungelcamp-Moderator gehofft