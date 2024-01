TV-Show Dschungelcamp: Cora Schumacher ist schon wieder raus

Die Zuschauer-Entscheidung fällt zum mutmaßlichen Leidwesen von Ex-„Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Anya Elsner. Denn die war schon am ersten Tag, an dem die Zuschauer sie nicht in die Prüfung wählten, so enttäuscht, dass sie am Dschungel-Weiher bittere Tränen darüber vergießen musste.