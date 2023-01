Grund zur Beschwerde : RTL verlängert plötzlich das Dschungelcamp – Zuschauer erkennen dicken Haken an der Sache

Das Dschungelcamp dauert 2023 etwas länger. Foto: RTL

RTL hat den üblichen Ablauf für das Ende einer Dschungelcamp-Staffel über den Haufen geworfen. Die Zuschauer sind überrascht und haben Einwände gegen den Plan des Senders.

Im Dschungelcamp 2023 hat RTL mal wieder eine Überraschung präsentiert und damit für Unruhe gesorgt. Das ist nicht neu, aber meistens bricht die Unruhe bei den Kandidatinnen und Kandidaten aus, während sich die Zuschauer über den zusätzlichen Stress am Lagerfeuer freuen können. Dieses Mal waren aber auch einige Fans vor dem Fernseher alles andere als begeistert.

Das Dschungelcamp 2023 endet anders als gedacht

In den letzten Jahren hatte sich eine Zeitspanne von 16 Tagen für das Dschungelcamp eingespielt. Die neue Staffel startet zum Wochenende und zwei Wochen später folgt am Samstag das Finale. So hätte es auch dieses Mal sein sollen, dachten die Zuschauer. Dann kam der Montag vor dem Finale und zu später Uhrzeit auch die böse Überraschung.

Im ersten Moment hätte man denken können, es wird nur einer der üblichen RTL-Scherze. Denn die Zuschauer erfuhren, dass es an diesem Tag keinen Rauswurf aus dem Dschungelcamp geben würde – wovon im Camp selbst natürlich niemand etwas ahnen konnte. Die größere Nachricht folge aber noch: Denn es musste niemand gehen, weil die Staffel plötzlich einen Tag länger dauern soll. Das Dschungelcamp 2023 endet also mit einem Finale am kommenden Sonntag, 29. Januar.

Zuschauer äußern Beschwerden zum Dschungelcamp-Finale 2023

Ein Teil der Zuschauer findet das – vorsichtig ausgedrückt – eher nicht so toll. Sie machen darauf aufmerksam, dass es gute Gründe für ein Finale am Samstag gibt. Vor allem die Sendezeit um 22.15 Uhr hat bei einigen Fans schon die Vorfreude gedämpft. Am Montag klingelt schließlich bei vielen von ihnen früh der Wecker.

Wer hat sich beim RTL eigentlich ein Finale am Sonntag um 22:15 Uhr ausgedacht?! Können die am Montag alle ausschlafen? #ibes — ✊🇺🇦 Die Bürokrateuse (@Integrateuse) January 24, 2023

Boah ne, heißt das Finale ist erst am Sonntag?? Ich muss Montag früh raus, oh no. #ibes — Niki❌ (@glimmeringhope) January 25, 2023

Genau genommen geht es mit dem Dschungelcamp zwar schon früher los. RTL sendet ab 20.15 Uhr den „Countdown zum Finale“. Die Zuschauer müssen sich aber doch bis zum späten Abend gedulden, um zu erfahren, wer sich 2023 die Dschungelkrone aufsetzen darf.

Finde es sehr schade, dass das Finale dieses Jahr an einem Sonntagabend kommt. Werden es nicht schauen können, da Montag seeeehr früh der Wecker geht. #Dschungelcamp #ibes — Susanne (@Susanne_faust73) January 25, 2023

Mir wäre das Finale am Samstag aber lieber gewesen. #ibes — 🌿🐨 Dschungel Sandy 🐨🌿 (@Sandravdeste) January 24, 2023