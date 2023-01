Show-Legenden : Diese Stars aus dem Dschungelcamp sind bereits verstorben – ein Detail fällt ins Auge

Es ist inzwischen 19 Jahre her, dass RTL das Dschungelcamp ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Neben den vielen Highlights aus bisher 15 Staffeln erinnern sich die Fans auch an Teilnehmer, die von uns gegangen sind.

Nicht alle Promis, die das Publikum auf RTL unterhalten haben, sind noch unter uns. Im Jahr 2004 wurden die ersten zwei Staffeln der Kult-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ausgestrahlt. Mindestens zehn Teilnehmer hat es seitdem in jeder der bisher 15 Staffeln gegeben. Wer heute die lange Liste der Stars ansieht, bemerkt vielleicht ein Detail: Unter den früheren IBES-Kandidaten hat es bereits einige Todesfälle gegeben – und zwar nur unter den Männern, die dabei waren.

Wir erinnern an die Dschungelcamp-Legenden, die nicht mehr unter uns sind, und beginnen mit dem ersten Star, der uns verlassen hat. Die Bilder zu den Stars finden Sie oben in der Galerie.

Günther Kaufmann – Dschungelcamp 2009

Günther Kaufmann (* 16. Juni 1947; † 10. Mai 2012) war einer der frühen Dschungelcamp-Kandidaten, denn im Jahr 2009 wurde erst die vierte Staffel des Erfolgsformats ausgestrahlt. Als die Sendung erstmals an den Start ging, saß der bekannte Schauspieler noch im Gefängnis. Aufgrund seines eigenen falschen Geständnisses wurde er Ende 2002 wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge verurteilt. 2005 wurde er schließlich freigesprochen.

Nicht nur durch das Dschungelcamp kam Günther Kaufmann in den folgenden Jahren zurück ins Fernsehen. In Australien holte er sich den sechsten Platz. Er starb im Alter von 64 Jahren an einem Herzinfarkt.

Dirk Bach – Dschungelcamp 2004 bis 2012

Entertainer Dirk Bach (* 23. April 1961; † 1. Oktober 2012) war an der Seite von Sonja Zietlow das Dschungelcamp-Gesicht der ersten Stunde. Obwohl er seine steile TV-Karriere bereits viel früher begonnen hatte, gehörte die Moderation von IBES zu den Highlights seiner Karriere, die stark in Erinnerung bleiben. Er führte durch insgesamt sechs Staffeln und prägte den Humor, der sich bis heute durch die Sendung zieht.

2013 hätte er den Deutschen Comedypreis für die Moderation des Dschungelcamps erhalten sollen. Später wurde die Auszeichnung an seinem Grab aufgestellt. Dirk Bach starb im Alter von 51 Jahren.

Gunter Gabriel – Dschungelcamp 2016

Nach Jahrzehnten im Showgeschäft kam der Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel (* 11. Juni 1942; † 22. Juni 2017) schließlich auch ins Dschungelcamp. Das Publikum erinnerte sich an große Hits, wirtschaftlichen Ruin, Alkoholprobleme und den einen oder anderen Skandal des Musikers. Die ganz große Show einer außergewöhnlichen Persönlichkeit war ihnen beim Dschungel-Auftritt 2016 aber nicht vergönnt, denn nach fünf Tagen war für Gabriel schon wieder Schluss. Er ging auf eigenen Wunsch.

Gunter Gabriel starb im Alter von 75 Jahren an den Verletzungen, die er sich bei einem Treppensturz zugezogen hatte.

Rolf Zacher – Dschungelcamp 2016

Aus dem deutschen Fernsehen war Schauspieler Rolf Zacher (* 28. März 1941; † 3. Februar 2018) über Jahrzehnte hinweg kaum wegzudenken. Auch er trat 2016 in Australien an und war schneller wieder raus aus dem Camp, als man es sich gewünscht hätte. Bei ihm waren es gesundheitliche Gründe, die zum frühzeitigen Ausstieg aus IBES führten. Rolf Zacher starb im Alter von 76 Jahren.

Daniel Küblböck – Dschungelcamp 2004

Daniel Küblböck (* 27. August 1985; † 9. September 2018) kam bereits ins Dschungelcamp, als der Höhepunkt seiner Popularität gerade erst erreicht war. Als Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ wurde er tatsächlich zum Superstar. Dass er keineswegs nur Fans hatte, wurde auch beim Telefonvoting klar. Dreimal hintereinander schickten ihn die Zuschauer in die Dschungelprüfung. Doch Küblböck gab nicht auf, landete am Ende sogar auf Platz 3.

Auf eine musikalische Veränderung in den folgenden Jahren folgte auch eine offene persönliche Veränderung. Daniel Küblböck machte vor seinem Tod publik, dass er in Zukunft als Frau leben wollte. In die Öffentlichkeit kehrte er aber nicht mehr zurück. Kurz darauf befand sich Daniel Küblböck auf einer Kreuzfahrt, auf der er über Bord ging. Er wurde später für tot erklärt. Das Todesdatum wurde dabei auf den 9. September 2018 datiert.

Jens Büchner – Dschungelcamp 2017

Durch Reality-TV wurde Jens Büchner (* 30. Oktober 1969; † 17. November 2018) in Deutschland berühmt. Auf VOX schlossen ihn die Zuschauer bei „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ins Herz. Es schien nur logisch, ihm einen Platz im Dschungelcamp anzubieten. Am Ende erreichte er in Australien den sechsten Platz.

Eine Besonderheit in der Dschungelcamp-Geschichte ist die spätere IBES-Teilnahme seiner Frau Daniela Büchner. Sie nahm nach seinem Tod an der Staffel des Jahres 2020 teil. Eine Entscheidung, die beim Publikum umstritten war. Jens Büchner starb im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs.

Costa Cordalis – Dschungelcamp 2004

Costa Cordalis (* 1. Mai 1944; † 2. Juli 2019) ging in die Geschichtsbücher ein als der erste Dschungelkönig, den RTL jemals gekrönt hat. Er siegte in der erste Staffel und fügte seiner langen Showkarriere damit einen weiteren Erfolg hinzu. Cordalis wurde in Griechenland geboren und kam erst als Jugendlicher nach Deutschland. Hier landete er schließlich als Schlagersänger zahlreiche Hits, die noch heute in Erinnerung bleiben. Nicht ganz so bekannt sind seine sportlichen Ambitionen. Er war zweimal griechischer Landesmeister im Ski-Langlauf.

Costa Cordalis starb im Alter von 75 Jahren an Organversagen. Im Jahr 2023 nimmt sein Sohn Lucas Cordalis ebenfalls am Dschungelcamp teil.

Walter Freiwald – Dschungelcamp 2015

Walter Freiwald (* 21. April 1954; † 16. November 2019) schaffte seinen Fernseh Durchbruch mit „Der Preis ist heiß“. Der Moderator war viel im Shopping-TV zu sehen, auch bei RTL, wo er schließlich ein Comeback auf der größeren Bühne feiern konnte. Das Dschungelcamp beendete er auf Platz 6 und konnte sich danach weitere Gastauftritte in bekannten Shows sichern.

Die schockierende Nachricht für seine Fans folgte im Jahr 2019. Walter Freiwald teilte mit, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Nur wenige Tage später starb er im Alter von 65 Jahren.

Werner Böhm – Dschungelcamp 2004

Wenn von Werner Böhm (* 5. Juni 1941; † 2. Juni 2020) die Rede ist, wird meisten ganz schnell ein anderer Name genannt. Denn den großen Durchbruch schaffte er unter dem Künstlernamen Gottlieb Wendehals. Neben den musikalischen Erfolgen wurde Böhm später auch von Negativ-Schlagzeilen eingeholt. Privatinsolvenz, Alkoholismus, mehrere geschiedene Ehen.

Während im Dschungelcamp natürlich niemand an Alkohol kommen konnte, war der Musiker später in anderen Fernseh-Formaten beim Trinken zu sehen. Einen Rückfall soll es auch kurz vor seinem Tod gegeben haben. Werner Böhm starb im Alter von 78 Jahren

Willi Herren – Dschungelcamp 2004

Willi Herren (* 17. Juni 1975; † 20. April 2021) trat in der zweiten Staffel des Dschungelcamps an, die noch im selben Jahr wie die Premieren-Staffel abgedreht wurde. In seiner Rolle des Olli Klatt war er eine Kultfigur der Lindenstraße, seine Karriere als Partysänger lag damals noch in der nahen Zukunft. In noch größerer Entfernung lagen seine Konflikte mit dem Gesetz, die Berichte über seine Drogenprobleme und eine Privatinsolvenz.