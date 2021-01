RTL-Sendung : „Dschungelshow“: Djamila Rowe fordert Désirée Nick heraus

Djamila Rowe kommt 2014 zur Eröffnung des ersten Harald Glööckler Stores in Berlin. In der „Dschungelshow fordert Rowe nun Désirée Nick heraus. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Hürth Ein Duell nach der RTL-Dschungelshow? Djamila Rowe fordert Dschungelkönigin Nick zum Boxkampf heraus.

Djamila Rowe (53, „Die Alm“) fordert Dschungelkönigin Désirée Nick (64) heraus. „Ich fordere Désirée Nick zum Boxkampf“, sagte Rowe in der am Dienstagabend ausgestrahlten Episode der Dschungelcamp-Ersatzshow.

Weil der Kölner Privatsender das Dschungelcamp aus Australien wegen der Corona-Pandemie absagen musste, läuft derzeit die RTL-„Dschungelshow“. Der Sieger hat einen Platz in der Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ im kommenden Jahr sicher. Jeweils ein paar Show-Teilnehmer leben dabei als Kleingruppe in einem winzigen Häuschen in einem Studiokomplex in Hürth bei Köln und treten zu Prüfungen an, die an das echte Dschungelcamp erinnern.