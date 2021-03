Castingshow : „DSDS“: Thomas Gottschalk springt für Dieter Bohlen ein

Köln Dieter Bohlen hat sich für das „DSDS“ Finale krank gemeldet - nun springt Thomas Gottschalk für den Pop-Titan ein. Seine Begründung ist bemerkenswert.

Wetten, dass...man damit nicht gerechnet hat: Showmaster Thomas Gottschalk (70) nimmt in den diesjährigen Final-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ den Platz von Chef-Juror Dieter Bohlen (67) ein. Das kündigte RTL an.

Bohlen hatte seine Teilnahme an dem Halbfinale und dem Finale der Sendung abgesagt. Der Pop-Titan hatte sich krank gemeldet. RTL hatte sich in der Folge nach Ersatz umgesehen, um die verbliebene Rumpf-Jury aus Schlagersängerin Maite Kelly und Popmusiker Mike Singer zu ergänzen.

Dass ihm die im Vergleich zu Bohlen nicht ganz so ausgeprägte Musik-Expertise zum Verhängnis werden könnte, glaubt der 70-Jährige nicht. „Die Kandidaten, die es bis hierher geschafft haben, können alle toll singen, und die Entscheidung liegt eh beim Publikum. Ich kann also nichts falsch machen.“

Das „DSDS“-Halbfinale findet am Samstag (27. März), das Finale eine Woche später (3. April) statt. Schon länger war bekannt, dass nach der aktuellen Staffel ein großer Umbau in der Jury des Casting-Formats bevorsteht. RTL hat angekündigt, dass Bohlens Zeit in der Show nach fast 20 Jahren endet. Eigentlich sollte der Pop-Titan aber in den beiden Live-Shows noch ein letztes Mal über die Kandidaten urteilen. Seine kurzfristige Krankmeldung verhinderte es.