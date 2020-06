Black Lives Matter : Dwayne Johnson sendet emotionale Botschaft an Trump

Dwayne Johnson sendet emotionale Botschaft an Trump

Dwayne Johnson: „Wo ist unser Anführer in dieser Zeit?“. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Berlin Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd wird der Protest in den USA immer lauter. Hollywood-Star Dwayne Johnson hat sich jetzt direkt an den US-Präsidenten gewandt.

Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson hat seine Solidarität mit der „Black Lives Matter“-Bewegung zum Ausdruck gebracht und sich an US-Präsident Donald Trump gewandt.

„Wo bist du“, sagt der 48-Jährige mehrmals in einem knapp achtminütigen Video, das er in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter postete. „Wo ist unser Anführer in dieser Zeit, wo unser Land auf den Knien ist - bettelnd, flehend, verletzt, wütend, frustriert, im Schmerz und ausgestreckten Armen, nichts anderes wollend, als gehört zu werden.“