Auszeichnung : Dwayne Johnson wird für soziales Engagement geehrt

Los Angeles Er hat ein Herz aus Gold, und er setzt sich immer wieder für andere ein. Dafür erhält Dwayne Johnson jetzt den Trailblazer Award.

Zur Begründung hieß es weiter, Johnson engagiere sich mit größtem Einsatz für viele wichtige Dinge auf der Welt. Er „nutzt seine Stimme, um in einer Zeit, in der es am meisten gebraucht wird, Gutes zu tun“.