Ed Sheeran feiert ein Jahr ohne Zigarette

Popstar Ed Sheeran (27, „Perfect“) gratuliert sich selber zu einem Jahr ohne Zigaretten. „Ich feiere heute, dass ich ein Jahr Nichtraucher bin“, schrieb er am Sonntag auf Instagram. In Interviews hatte er in der Vergangenheit mehrfach über seine Kämpfe mit Zigaretten und auch Alkohol gesprochen. dpa