RTL-Tanzshow : Ehemaliger Fußballprofi Rúrik Gíslason gewinnt „Let's Dance“

Köln Im finalen Tanz mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin inszenierte sich „der schönste Fußballer der Welt“ als Donnergott Thor - und gewinnt damit die meisten Publikumsstimmen.

Der 33 Jahre alte Ex-Kicker, der in Deutschland unter anderem für den 1. FC Nürnberg spielte, sicherte sich mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin den Sieg in der 14. Staffel der Sendung. In seinem finalen Tanz inszenierte sich der Isländer, der auch „der schönste Fußballer der Welt“ genannt wird, als hammerschwingender Donnergott Thor. Wertungsrichter Joachim Llambi nannte das ein „würdiges Feuerwerk“.