„Ehrenmann/Ehrenfrau" ist das „Jugendwort des Jahres" FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk

„Ehrenmann“ beziehungsweise „Ehrenfrau“ ist das „Jugendwort des Jahres“ 2018. So werde jemand bezeichnet, der etwas Besonderes für einen tut, erklärte der Langenscheidt-Verlag am Freitag in München. dpa