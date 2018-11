später lesen Claus Wilcke Ein Hauch von „Percy Stuart“ weht zu „Unter uns“ FOTO: Horst Ossinger FOTO: Horst Ossinger Teilen

„Percy Stuart“ ist ein Stück Fernsehgeschichte: In 52 Folgen spielte Claus Wilcke, heute 79 Jahre alt, von 1969 bis 1972 die Hauptfigur in der ZDF-Vorabendabenteuerserie - Seite an Seite mit Schauspielerkollegen Horst Keitel (90). dpa