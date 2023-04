Fernsehen Ein Jahrzehnt lang Hogwarts - „Harry Potter“ kommt als Serie

Mittlerweile ist um die Bestsellerreihe ein ganzes Universum entstanden: So kann man in London etwa in ein mehr als mehr als fünf Stunden langes Harry-Potter-Theaterstück gehen oder in den Warner-Studios Harry-Potter-Filmsets und berühmte Requisiten besichtigen. Kürzlich kamen die Abenteuer des Zauberlehrlings zudem als Videospiel namens „Hogwarts Legacy“ heraus und entwickelten sich innerhalb kürzester Zeit zum Gaming-Erfolg - und das sind nur einige Beispiele von vielen.