Ein Mann mit Visionen

Ausstellungen und Feiern zum 200. Geburtstag

Jubiläum Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx in Trier geboren. Das feiert die Stadt mit einem großen Jubiläumsprogramm. Zu mehreren Ausstellungen zu Leben und Werk kommen Vorträge, Kongresse, Filmvorführungen und ein Musical. Karl Marx starb am 14. März 1883 in London.