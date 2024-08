Streaming Ein Star und ein Überraschungsgast: Neues von „The Bear“

Jeremy Allen White ist in der Hauptrolle als ebenso begnadeter wie gestresster Koch Carmy zu sehen. In letzter Zeit ist der 33-jährige US-Amerikaner allgegenwärtig. Parallel zum Erfolg der Serie etablierte sich Allen White als Star in Hollywood, in dem manche ein neues Männerbild erkennen: muskulös und äußerlich sehr tradiert männlich, gleichzeitig aber auch mit verträumten, weichen Seiten. Eine Werbe-Kampagne als Unterwäsche-Model festigte sein erotisches Image, das in den sozialen Netzwerken häufig Thema ist.