Literatur Elke Heidenreich ist gerne alt

Das Leben in jungen Jahren sei viel schwieriger gewesen: „Als ich jung war, war ich mit tausend Liebeskummern beschäftigt, ich wusste nicht, wo es lang geht, ich musste mit fürchterlichen Jobs mir mein Studium verdienen. Ich war immer überfordert.“ Sie sei umgetrieben gewesen von vielen Möglichkeiten: „Soll ich Kinder kriegen, soll ich keine kriegen? Will ich eigentlich heiraten oder will ich lieber unabhängig bleiben?“ Mit 80 sei das alles kein Problem mehr. „Mit 80 sitze ich da und denke, ich muss niemandem mehr was beweisen. Und sie sei dankbar für ein Leben in einem Land ohne Krieg, „das ist auf der Welt gar nicht mehr so einfach zu haben“, betonte Heidenreich.