Britische Sängerin : Ellie Goulding heiratet Kunsthändler ganz in weiß

Die Sängerin Ellie Goulding und Caspar Jopling haben in einer mittelalterlichen Kirche geheiratet. Foto: James Hardisty/PA Wire.

London In traditionellem Weiß mit Schleier und Schleppe ist die britische Sängerin Ellie Goulding (32, „Love me like you do“) vor den Traualtar getreten. Ihr Auserwählter ist Kunsthändler Caspar Jopling (27), mit dem sie seit zwei Jahren liiert ist.

Jopling hatte die Heirat auf Instagram einst mit den Worten ankündigt: „Ich freue mich darauf, mit ihr ein Leben lang die Welt zu entdecken.“ Zur Hochzeit in der mittelalterlichen Kathedrale von York rund 350 Kilometer nördlich von London erschienen jede Menge Promis, darunter Sängerin Katy Perry mit Boyfriend Orlando Bloom, Sänger James Blunt, Schauspielerin Sienna Miller sowie die Cousinen von Prinz William und Prinz Harry, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, mit ihrer Mutter Sarah, Herzogin von York.