Rassismus : Ellie Goulding: „Wir Weiße sind endlich aufgewacht“

Berlin Rassismus findet sich überall. Für Sängerin Ellie Goulding wird es Zeit, dass Weiße sich engagieren.

Popsängerin Ellie Goulding (33, „Love Me Like You Do“) hält die weltweite „Black Lives Matter“-Bewegung für überfällig. „Wir als Weiße sind endlich aufgewacht und sehen, was schon seit Jahren direkt vor unserer Haustür los ist“, sagte die Britin der Deutschen Presse-Agentur.