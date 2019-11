Ewige Drachenmutter : Emilia Clarke trägt „Game of Thrones“-Rolle noch im Herzen

Emilia Clarke trägt „Game of Thrones“-Rolle noch im Herzen

Emilia Clarke hängt noch sehr an ihrer Rolle der Daenerys Targaryen. Foto: Ian West/PA Wire/dpa.

Berlin Die Rolle bestimmte zehn Jahre ihres Lebens: Für Emilia Clarke war Game of Thrones der internationale Durchbruch.

Auch nach dem Abschluss der Fantasy-Saga „Game of Thrones“ hängt Schauspielerin Emilia Clarke (33) noch an ihrer Rolle der Daenerys Targaryen. „"Game of Thrones" hat zehn Jahre meines Lebens bestimmt. Ich habe sie noch nicht begraben, das alles ist noch sehr frisch“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.