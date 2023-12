Film Emmy-Preisträger André Braugher mit 61 Jahren gestorben

Der elf Mal für einen Emmy nominierte Schauspieler holte die begehrte Fernsehtrophäe 1998 für seine Hauptrolle als Detektiv in der Dramaserie „Homicide: Life on the Street“ und 2006 für die Thriller-Serie „Thief - Der Millionenjob“. In der New Yorker Cop-Serie „Brooklyn Nine-Nine“ (2013 bis 2021) spielte er einen strengen Captain.