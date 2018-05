später lesen Art Paul Erfinder des „Playboy“-Hasen-Logos gestorben FOTO: Chandler West FOTO: Chandler West Teilen

Der Schöpfer des berühmten Hasen-Logos des Männermagazins „Playboy“, Art Paul, ist tot. Der amerikanische Grafiker starb mit 93 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie die „New York Times“ am Mittwoch unter Berufung auf Pauls Frau Suzanne Seed berichtete. Demnach starb er bereits am Samstag in seiner Heimatstadt Chicago. dpa