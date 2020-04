Ex-Fußballstar : Eric Cantona spielt in Arte-Dramaserie Hauptrolle

Eric Cantona spielt in Arte-Dramaserie Hauptrolle

Paris Nach seiner Sportlerkarriere hat sich der ehemalige Kicker aufs Schauspielfach verlegt. Nun habe er seine Trumrolle gefunden, wie er sagt.

In der neuen Arte-Serie „Aus der Spur“ habe er eine Rolle gefunden, die zu ihm passe wie keine andere, sagte Cantona der Deutschen-Presse Agentur am Telefon.

Er habe viele intensive, emotionale Phasen durchlaufen müssen. Das sei seine beste Rolle gewesen, so Cantona. In der neuen Serie, die am Donnerstag (23. April, 21.10 Uhr) anläuft, spielt er einen seit Jahren arbeitslosen ehemaligen Personalchef, dessen Aggressivität und Gewaltpotenzial gegen die Strukturen von Tag zu Tag wachsen.