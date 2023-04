US-Justiz Erleichterung für Alec Baldwin: Anklage wird fallen gelassen

Bis heute ist unklar, wie die scharfe Munition an den Drehort gelangte. In dem Colt steckte eine echte Kugel. „Ich habe nicht abgedrückt“, hatte Baldwin in einem TV-Interview versichert. „Irgendjemand hat scharfe Munition in eine Waffe getan, scharfe Munition, die nicht auf dem Gelände hätte sein sollen. Irgendjemand ist dafür verantwortlich, was passiert ist, und ich kann nicht sagen, wer das ist, aber ich bin es nicht.“