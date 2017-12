Erneute Vorwürfe gegen Sylvester Stallone

FOTO: Will Oliver

Hollywood-Star Sylvester Stallone (71, „Rambo“) wird erneut mit Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs konfrontiert. dpa

Im November habe eine Frau bei der Polizei im kalifornischen Santa Monica Vorwürfe gegen den Schauspieler vorgebracht, teilte Polizei-Sprecher Saul Rodriguez am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mir. Der Vorfall soll sich Anfang der 1990er Jahre in Santa Monica zugetragen haben. Nähere Angaben zu dem möglichen Opfer und den Vorwürfen machte die Polizei zunächst nicht.

Dem Promi-Portal „TMZ.com“ zufolge soll die Frau behauptet haben, sie sei 1990 von Stallone vergewaltigt worden. Über seinen Anwalt Marty Singer habe der „Rocky“-Schauspieler den Vorwurf zurückgewiesen, berichtet „TMZ.com“. Singer stellte in Aussicht, wegen Aufstellung falscher Behauptungen gegen die Frau vorzugehen.

Mitte November hatte Stallone Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs auf eine 16-Jährige, der 1986 in Las Vegas erfolgt sein soll, zurückgewiesen. „Dies ist eine lächerliche, kategorisch falsche Geschichte“, teilte Stallones Sprecherin Michelle Bega damals der dpa mit.

Bega reagierte damit auf einen Bericht in der britischen Zeitung „Daily Mail“, der sich auf angebliche Polizeiunterlagen aus dem Jahr 1986 in Las Vegas bezog. Ein 16-jähriges Mädchen soll damals nach zunächst einvernehmlichem Sex in Stallones Hotelzimmer zu weiteren Handlungen gedrängt worden sein. Ihrer Aussage zufolge habe Stallone seinen Bodyguard zum Mitmachen aufgefordert, der sie zum Oralsex gezwungen haben soll.