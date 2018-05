später lesen Royaler Nachwuchs Erste Fotos vom kleinen Prinz Louis FOTO: Duchess Of Cambridge FOTO: Duchess Of Cambridge Teilen

Der Kensington-Palast hat am Sonntag zum ersten Mal Fotos des kürzlich geborenen Prinz Louis veröffentlicht. Auf einem der beiden Bilder liegt das Baby ganz in Weiß gekleidet auf einem Kissen. Das dritte und jüngste Kind von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) war am 23. April im St.-Mary's-Hospital in London zur Welt gekommen. dpa